香港新股：生物制剂服务供应商药明IPO拟筹高至40亿港元--销售文件

路透香港5月25日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。

文件显示，未计超额配售权，药明生物技术拟发售约1.93亿股股份，招股价区间每股18.6-20.6港元，集资约4.6-5.1亿美元。

药明生物技术今天开始路演，预计于6月6日定价，13日在联交所挂牌上市，上市编号“2269”，联席保荐人为美银美林、摩根士丹利以及招商证券国际。

据载于联交所的招股文件显示，总部位于江苏省无锡市的药明生物技术，于重组前为WuXi PharmaTech的五大业务部门之一，后者于2007年在美国纽约证券交易所上市，为有更大弹性发展长期策略及避免承受公开市场短期表现压力而于2015年除牌。

按2016年收益计，药明生物技术于中国生物制剂研发服务市场排名第一及于全球生物制剂研发服务市场排名第五，市场占有率分别达48%及1.8%。

药明生物技术是全球独一无二的开放式生物制剂技术平台，提供端到端解决方案，客户对该公司服务的需求一般会随着其生物制剂通过生物制剂开发过程推进并最终实现商业化生产而增加。

截至去年底为止，其团队由732名科学家组成。公司亦运营一间全球数一数二的细胞培养开发实验室，配备超过260套独立容量为1升至200升不等的生物反应器；并正在建造全球最大的使用一次性生物反应器的生物制剂商业化生产设施，规划产能30,000升。

于2014、15及16年度，该公司录得收益分别为3.32亿元、5.57亿元及9.89亿元人民币，净利4,198万元、4,451万元及1.41亿元，股本回报率12.5%、17.2%及67.8%。（完）