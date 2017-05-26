中国新股：证监会下发新一批七家企业IPO批文，募资总额至多23亿元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批七家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过23亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板四家，包括营口金辰机械、四川华体照明科技、广东迪生力汽配和苏州易德龙科技。
深交所中小板两家，分别为金龙羽集团和深圳美格智能技术；深交所创业板一家，为深圳杰恩创意设计。
证监会称，本次将有营口金辰机械、深圳杰恩创意设计等两家公司直接定价发行。上述七家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为