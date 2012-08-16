银河证券拟明年上半年在香港和上海IPO--IFR

沪深证交所周四两融余额增加31亿元 连续第四日上升
路透上海2月17日 - 中国股市沪综指周四收涨0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加31亿元人民币，连续第四日上升；两市两融余额为8,959.1亿元，创四周来高点。
路透香港8月16日电---汤森路透旗下IFR周四援引消息人士称,中国银河证券计划明年上半年在香港和上海首次公开发行(IPO),集资共计10亿美元.
报导称,该公司已邀请银行在下周提供各自建议.而国泰君安已受委任负责其上海IPO部分.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
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