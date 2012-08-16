版本:
中国
中国财经 | 2012年 8月 16日 星期四 18:06 BJT

银河证券拟明年上半年在香港和上海IPO--IFR

路透香港8月16日电---汤森路透旗下IFR周四援引消息人士称,中国银河证券计划明年上半年在香港和上海首次公开发行(IPO),集资共计10亿美元.

报导称,该公司已邀请银行在下周提供各自建议.而国泰君安已受委任负责其上海IPO部分.(完)

--编译 陈敏; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐