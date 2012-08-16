银河证券拟明年上半年在香港和上海IPO--IFR

中金所调整股指期货日内交易监管标准 由原先10手调整为20手

路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所周四晚间公告，自明日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。