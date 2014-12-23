IPO承销商今年赚得盘满钵满 开开心心过圣诞

2014年9月8日在纽约路演过程中拍到的阿里巴巴招股书。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦/香港12月23日 - 负责公司上市和新股承销的银行人士可以好好过个圣诞假期了，今年是他们自2007年以来最忙碌的一年，过去12个月的承销业务规模接近8,650亿美元。

2014年有源源不断的公司发行股票，私募股权公司抓住股市信心复苏，以及投资者在利率极低时渴求高收益的时机套现。

根据汤森路透周二公布的数据，即便秋季时恐慌情绪扰乱了欧洲部分股票的发行，今年上市交易仍然增长近50%。

周二的数据显示，美国是最成功的新股发行市场之一，这部分要归功于9月阿里巴巴(BABA.N)破纪录的上市规模。

美国股市IPO同比增长近57%，达到2000年以来未见高位，截至12月15日筹资额达到924亿美元。

全球的IPO总规模达2,370亿美元。

阿里巴巴成功上市后，沙特又抢占风头，该国的National Commercial Bank1180.SE上市融资60亿美元，成为今年筹资额排名第二的IPO，超过澳洲Medibank Private(MPL.AX)的49亿美元。

整体而言，欧洲是最活跃的的市场，今年股票发行规模超过2,620亿美元，美国为2,500亿美元。

“(欧洲、中东和非洲)比美国市场更活跃，这样的统计数据非常出人意料，”美银美林(BAC.N)全球股权资本市场(ECM)联合负责人Craig Coben表示。

高盛以承销395宗交易，筹资763亿美元名列榜首，不过市场份额由去年的11.5%下滑至8.8%。

紧随其后的摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)。

**宏观，宏观，还是宏观**

今年全球股权资本市场的新股发行量中，金融行业占据五分之一的比例，因银行业在力求满足更加严格的资本要求，但经过一年金融业密集售股和IPO，银行人士称投资者希望在2015年有更多的选择。

这其中包括与并购相关的股权出售。

法国有线电视运营商NumericableNUME.PA11月的配股筹集到47亿欧元，以帮助为收购Vivendi(VIV.PA)SFR移动网络部门融资。此次配股认购率达到99.95%。

纽约-泛欧交易所集团的国际上市部主管Albert Ganyushin表示，并购项目计划看来非常健康，明年分拆的融资活动明年将占更大的比重。

接下来的交易包括德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)的塑料业务(价值或在100亿欧元左右)，以及菲亚特(FCAU.N)旗下豪车品牌法拉利上市。

不过，在2014年的起落过后，2015年也不太可能一帆风顺，因为投资者们的目光放在欧元区通胀率下滑、地缘政治动荡和油价下跌等风险上。

银行业者也提出疑问，在本国经济展示出复苏迹象的背景下，美国投资者对全球交易会有多热情。美银美林表示，美国投资者是今年许多海外股票发行的支持动力，在一些交易的需求占比超过50%。

“我认为最值得关注的将是美国市场。”德意志银行(DBKGn.DE)美洲股权资本市场主管Jeff Bunzel说。

与此同时，亚太地区今年股票发行活动大幅升温。澳洲IPO数量创下纪录高位。中国监管机构解冻IPO申请后，香港和中国的主要市场活动亦变得活跃。

亚太地区股票发行量上涨29.1%，至2,428亿美元，为2010年以来最高。得益于阿里巴巴的上市，该地区IPO规模增长逾一倍至914亿美元。

该地区及亚洲其他地区发股量料还会增加，印度银行人士预计，随着印度总理莫迪政府寻求清理国有企业和筹措资金，该国私有化进程将加速。

“整体上，我们预计2015年的市场至少将和2014年一样好。”摩根士丹利(MS.N)亚太股权资本市场联席主管Jerome Leleu说。(完)

(编译 李春喜/洪曦; 审校 郑茵/王丽鑫)

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