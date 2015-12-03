分析：中国IPO申购洪峰安然过境 央行呵护有加年末资金面无虞

作者 吕雯瑾

路透上海12月3日 - 在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

他们并称，从近期数据来看，中国经济下行风险仍大，货币环境还将需维持宽松，年末央行亦将滚动逆回购操作以避免资金价格波动；在美联储议息决议公布、年末中央经济工作会议之前，央行料维持平稳操作，短期内降准、降息概率不大。

“逆回购加量500亿比较正常，并没有表明央行有加大宽松的政策倾向，传递信号还是比较稳健的，”九州证券全球首席经济学家邓海清说。

他指出，12月正逢IPO重启+年末效应，在货币政策价格调控、利率走廊框架之下，为避免市场利率波动大幅偏离央行逆回购利率基准，央行进行一些防范是非常有必要的。

他并提及，央行采取利率走廊管理之后，七天回购利率波幅已明显缩窄，季末效应下降，预计今年年末亦不例外。

央行公开市场周二和周四分别进行了500亿和300亿元的七天期逆回购操作，利率继续持稳于2.25%。据路透统计，公开市场本周共有300亿元逆回购到期，其中周二到期100亿元，周四到期200亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

此外，中国央行周二公布，11月对11家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,003亿元，期限六个月，利率3.25%；当月并开展常备借贷便利(SLF)操作0.5亿元，期限为隔夜，利率2.75%。

“平稳过渡了，”上海一券商交易员评价道，周初以来资金价格总体走稳，供需亦均衡，仅IPO申购高峰期间，质押信用债融资略感压力；央行逆回购加量规模不大，但有效提振市场信心。

本轮IPO重启后的首批10只新股集中于本周一至周三网上申购，资金打新热情仍然高涨。据统计，目前已公布结果的九只新股（包括周二八只、周一一只）网上、网下合计冻结资金近2万亿元。

华南一券商分析师亦认为，逆回购放量配合IPO重启，在市场预期之内。通过央行近期小量逆回购的滚动操作指引，货币市场利率还将维持平稳，“12月预计利率波动不会很大，如果七天回购利率上到2.35%、2.40%一线，央行应该也会加大一下逆回购的力度。”

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率周四最新报2.2944%，较上日2.3350%跌逾4个基点。

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**年末央行料继续平稳操作**

近期公布的11月PMI数据均低迷，彰显年末经济下行压力不减。业内人士认为，财政政策短期将在稳增长中起到主要作用；而在12月中美联储议息会议、中央工作经济会议之前，货币政策料以平稳操作为主。

上述华南分析师认为，中国年内降息空间不大，而降准则需观察外汇占款增量下滑的情况，概率也不是太高。年末最后一个月，稳增长仍依赖财政发力，货币政策空间相对不大，“四季度的GDP也应该比较确定了，目前的布局都是为明年的考虑。”

邓海清亦指出，年末中央经济工作会议定基调没有出来之前，货币政策保持平稳。考虑到人民币刚刚加入SDR（特别提款权），如果经济没有出现明显恶化，央行动用降准降息等工具的可能性比较小。

“对央行而言，能持续稳住利率就不错了，毕竟明年地方债置换还是有不小的压力，”他说。

中金公司宏观研究团队则认为，11月制造业PMI在跌破50%后持续探底表明宽松政策亟需加码，尤其是在财政方面。PMI指数表明临近年底，经济活动趋弱，12月货币政策或将有进一步宽松的空间，特别是美联储作出加息决议以后。

受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.75%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 200

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净投放 500 (完)