复旦张江拟申请在上海发行最多2700万股A股上市

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月29日 - 中国创新药物开发商--上海复旦张江生物医药股份有限公司(1349.HK)周五称，拟向中国有关监管部门申请发行不超过2,700万股A股，并在上海证券交易所上市。
据公告，拟发行的A股相当于已发行内资股约4.63%，及经扩大后全部股本约2.84%，发行价有待确定，是次发行主要为公司的发展筹集资金。
该公司表示，“董事认为，A股发行将有利于提升本公司形象，进一步扩充本公司的融资渠道，增加本公司流动资本及资本市场的知名度。”
A 股发行须待（其中包括）股东在临时股东大会及类别股东大会上以特别决议案的方式批准以及中国证监会及上海证券交易所批准。
复旦张江今天收升1.78%，报10.3港元，市值约95亿港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。