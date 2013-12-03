中国监管部门要求83家已过会企业上报新股发行计划--报载

路透上海12月3日 -据中国证券报周二报导，相关部门近日召集全部已通过中国证监会发审委审核的83家企业的主承销商开会，部署已过会企业新股发行工作，要求这些企业在本周内上报新股发行计划。

报导指出，由于在明年1月后发行的新股面临补充年报信息等问题，已过会企业新股发行计划须本周上报，以明确是选择明年1月发行还是选择在补充年报信息后延后发行。投行人士预计，若有过会企业预计在明年元旦前后获核准批文，需在12月20日前补充材料并上报。

投行人士透露，按照相关规定，发行人及投行需进行修改招股说明书和老股减持方案等工作，“监管部门提醒我们时间很紧。估计大家会马上行动起来。”特别是国企发行新股涉及国有股减持和社保转持等问题，相关部门审批需更多时间，发行人及投行需尽快推进上市事宜。

“会议再次强调新股发行市场化改革方向。监管部门不会控制发行节奏。”有投行人士还表示，在会议上，监管部门人士强调，接下来在发行上市过程中的所有流程务必遵守相关规定，文件须留底稿备查，不能为赶时间牺牲质量和信息披露准确性。

目前有逾760家企业上交首次公开发行（IPO）申请，其中83家已过会但还未获发行批文。近日中国证监会发布新股发行改革意见，提出例如老股转让、网上网下配售新原则及发行人承销售自主定价和发行时间等新亮点。

证监会人士稍早预计，在意见发布后，需要一个月左右时间进行相关准备工作，才会有公司完成相关程序。预计到1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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