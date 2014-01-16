证监会已启动新股发行过程的抽查

路透上海1月16日 -在上周日紧急发出关于新股发行监管的紧急通知后，中国证监会周三晚间刊登通知，已经开始对新股发行过程进行抽查，此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。

此次被抽查的主承销商包括海通证券(600837.SS)(6837.HK)、宏源证券000562.SZ、东北证券(000686.SZ)、中信建投、中金公司、中银国际等。被抽查的机构包括博时基金等逾10家基金公司、银河证券等多家券商及一些信托、保险和财务公司等。

资料显示，这些主承销商已基本涵盖了截止周一（13日）以前发行新股的主承销商。

中国暂停逾一年的A股IPO本月初甫重启即遭遇新问题。江苏奥赛康药业的IPO在上周五网上申购当日突然紧急叫停，公司和承销商给出的暂缓发行理由是IPO规模和老股转让规模较大，但外界对其普遍批评发行价过高以及老股东趁机大量套现。

证监会上周五公开表态新股发行市场化不代表放任自流，并于上周日晚推出新规，将对新股询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。本周一慈铭体检等五家原定当日申购的新股即宣布暂缓发行。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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