焦点：波动性导致全球第三季新股发行规模创2011年以来最低--数据

图为法兰克福证交所内的交易员们。 REUTERS/Remote/Stringer

路透伦敦/香港9月30日 - 汤森路透周三公布的数据显示，今年第三季股权资本市场(ECM)活动放缓至2011年第四季以来最慢，市场波动性让准备上市的公司望而止步。

第三季全球ECM交易额达到1,260亿美元，较第二季下降55%。今年1-9月首次公开招股(IPO)总规模较上年同期下降35%至1,191亿美元。

“全球宏观经济的不确定性导致欧股Euro Stoxx 50指数和标准普尔500指数波动性激升，因此今年到目前为止，IPO活动比去年淡静，”德意志银行(DBKGn.DE)欧洲、中东和非洲(EMEA)地区ECM部门联合主管Edward Sankey表示。

“波动性增大会让IPO更加难以操作，如果定价在一周内就变得没有意义的话。”

华尔街的“忧虑指标”--VIX波动性指数.VIX在8月底达到40.74，当时市场因疲弱的中国经济成长数据而受到震动。这是该指标自2011年欧洲债务危机最严重时期以来的最高收盘水准。

欧洲市场的新股发行情况最差，今年1-9月ECM活动筹得资金较上年同期减少22%至1,736亿美元；同期美国表现最好，筹资额为1,936亿美元。

高盛(GS.N)问鼎今年前九个月的ECM交易费用排行榜榜首，获利5,858.1亿美元，其后是摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)。

**亚洲形势有变**

亚洲(不包括日本)股权交易所得较上季大降57%至422亿美元；受中国监管部门暂停新股发行影响，首次公开发行(IPO)创2013年3月以来单季最低纪录。

得益于上半年的出色表现，年内迄今交易价值仍增加逾40%，总计1,972亿美元，但随着中国牛市6月突然变脸，今年收获丰厚ECM费用的希望现在几乎已成泡影。

“有少许亮点，但短期内许多发行人仍犹豫不决。他们在权衡，面对当前市况以及与之前预期相差甚远的估值水平，自己应当作何选择”摩根士丹利旗下亚太ECM部门联席主管Jerome Leleu称。大摩在今年迄今的亚太股权承销榜上排名第三。

“从投资者角度来说，美联储利率决定及中国增长忧虑等市场不确定性因素仍挥之不去，促使机构在评估手中曝险时保持谨慎。”

银行业人士称，虽然香港有不少在排队等待的交易，而且这个队伍也越来越大，但未来几周可能没几家企业会真正启动大规模交易。国有坏账管理公司--中国华融资产管理公司和快餐企业达利食品集团上月底获准在香港IPO，计划筹资合计至多45亿美元，但他们决定等市况改善后再行动。

**转危为安**

然而市场观察人士认为，大有理由看好今年划下正面句点。

“如今基本没有人质疑欧洲的经济成长，”高盛欧洲ECM共同主管Richard Cormack表示。

“欧洲已经转危为安，量化宽松至少会持续到明年此时，因此欧洲的货币环境将会持续支撑经济，即使美联储开始紧缩政策。”

荷兰银行，仍料将在年底前上市，估值为150亿欧元；同时在美国市场，支付处理公司First Data正在准备上市事宜，其市值可能超过200亿美元。

“整体来说，投资者在估价方面将会花上更多的时间；他们将会对此更加敏感，”摩根大通的欧洲、中东及非洲ECM共同主管Achintya Mangla表示。

“但这并不表示他们不愿意投资企业，或是不愿对呈现稳健的结构性成长的企业题材付出溢价。”(完)