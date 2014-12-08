大连万达IPO规模缩小至39亿美元 投资人顾虑债务隐忧

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港12月8日 - 分析师指出，大连万达商业地产将香港首次公开招股(IPO)规模缩减约三分之一至39亿美元，以吸引忧心万达债务庞大问题的投资人。大连万达商业地产为全球第二大购物中心及商办大楼开发商。
大连万达周一展开招股，将发行6亿股新股，根据路透所见到的条款书，每股价格在41.80-49.60港元。
路透先前报导，大连万达较早时计划以IPO集资多达60亿美元。分析师指出，大连万达快速扩张10年，累积了1,797亿元人民币的债券及贷款负债，这令一些买家却步，之后万达便削减了IPO规模。
分析师称，根据公司的招股说明书初稿，6月底时，大连万达的杠杆比率为87.8%，比行业平均水准40-50%高出一倍。
“投资人会担心这些债务，”信诚证券联席董事张智威称。
这宗IPO预定12月16日定价，12月23日挂牌上市。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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