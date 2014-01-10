新股发行市场化并不代表放任自流--证监会

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京1月10日 -中国重启新股首次公开发行(IPO)后，中国证监会周五称，新股发行市场化不代表放任自流，不能有操纵新股价格的行为，要公平合理的设定新股，老股的发行比例。
证监会在例行新闻发布会上称，为加强发行承销监管，已针对市场发行中的问题，对部分公司的发行承销工作开展检查。
“发行人和主承销商在新股发行过程中要兼顾新股东和原有股东的利益，”证监会称。
中国在新股发行市场化改革后，暂停逾一年的IPO近日开闸。但甫重启即遭遇新问题，江苏奥赛康药业IPO在周五网上申购当日突然紧急叫停。因老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。
证监会同时发布了修订后的商业银行信息披露特别规定，需披露主要财务指标，风险管理等指标，增加了风险计量体系的重大变更。
(发稿 张晓翀; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。