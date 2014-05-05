一年半后IPO发审会重开四过三 康新设计工程被否

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透上海5月5日 -时隔约一年半后，中国证监会4月末对首次公开发行(IPO)重启发审。此前公布的四家上会企业中，会稽山、依顿电子、康尼机电获通过，康新设计工程被否。
按证监会新的审核流程，拟上市公司申请材料一旦被证监会受理，就需要在证监会网站预先披露，之后才会进入反馈、初审会、发审会等环节。
据初步统计，是次过会的会稽山、依顿电子、康尼机电三家公司总募集资金约26亿元人民币，依次为3.76亿元、13.08亿元和9.61亿元。
另外，证监会将于本周三(7日)审核浙江莎普爱思药业股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司，和长白山旅游股份有限公司的IPO申请。
中国证券报周一报导，从近期公布的一系列改革措施和发审会结果可看出，为注册制铺路、围绕市场化改革方向的思路逐步浮现。
报导并称，从目前证监会审核能力和条件看，每次发审会审四至五家可能将是上限。此外，注册制尚未实施，目前仍要审核，部分不满足条件拟上市公司被淘汰出局将频频出现。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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