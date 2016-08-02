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中国财经 | 2016年 8月 2日 星期二 14:48 BJT

（重发）苏州恒久称明日恢复新股申购 此前曾因天气原因暂缓

(重发以更新末段背景)

路透上海8月2日 - 暂停周二申购的中国深圳证交所新股--苏州恒久光电科技公司周二又刊登临时公告称，将于周三恢复新股申购。

苏州恒久周二早晨临时公告称，受天气原因影响，公司决定暂缓原本定于周二的新股申购，后续事宜将另行公告。而深圳证交所网站早晨刊登通知称，正积极组织台风风险应急防范，目前各系统运行正常，周二正常开市交易，后续如有重大情况将及时公告。

受台风“妮妲”影响，深圳昨天17时发布紧急动员令，启动防台防汛一级响应，在这期间在全市范围内停工、停产、停课和停市。

另外，香港天文台在下午12时40分以三号强风信号取代原先的八号暴风信号。但根据港交所的交易安排，若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场全日暂停交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红/曾祥进)

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