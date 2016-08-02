（重发）苏州恒久称明日恢复新股申购 此前曾因天气原因暂缓

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
(重发以更新末段背景)
路透上海8月2日 - 暂停周二申购的中国深圳证交所新股--苏州恒久光电科技公司周二又刊登临时公告称，将于周三恢复新股申购。
苏州恒久周二早晨临时公告称，受天气原因影响，公司决定暂缓原本定于周二的新股申购，后续事宜将另行公告。而深圳证交所网站早晨刊登通知称，正积极组织台风风险应急防范，目前各系统运行正常，周二正常开市交易，后续如有重大情况将及时公告。
受台风“妮妲”影响，深圳昨天17时发布紧急动员令，启动防台防汛一级响应，在这期间在全市范围内停工、停产、停课和停市。
另外，香港天文台在下午12时40分以三号强风信号取代原先的八号暴风信号。但根据港交所的交易安排，若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场全日暂停交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红/曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。