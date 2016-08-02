（重发）苏州恒久称明日恢复新股申购 此前曾因天气原因暂缓

路透上海8月2日 - 暂停周二申购的中国深圳证交所新股--苏州恒久光电科技公司周二又刊登临时公告称，将于周三恢复新股申购。

受台风“妮妲”影响，深圳昨天17时发布紧急动员令，启动防台防汛一级响应，在这期间在全市范围内停工、停产、停课和停市。

另外，香港天文台在下午12时40分以三号强风信号取代原先的八号暴风信号。但根据港交所的交易安排，若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场全日暂停交易。（完）