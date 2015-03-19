东方证券将于下周一上市 为三年半以来最大IPO

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海3月19日 - 据上海证交所最新信息，东方证券股份有限公司10亿A股将于下周一在沪市上市，这是中国A股市场上三年半以来最大的首次公开发行（IPO）。
本次东方证券共发行10亿新股，每股发行价10.03元人民币，募资规模达100.3亿元，为2011年9月中国水电(601669.SS)以来最大的IPO。本次东方证券的上市代码为600958。
东方证券上周发行时，其网上网下申购共冻结资金9,389.1亿元，创下逾五年来单只新股冻结量最高纪录。业内人士估计，按东方证券本身基本面以及近期新股上市后的普遍表现，其上市初期其股价有望翻倍。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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