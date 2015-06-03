国泰君安IPO获证监会审核通过 有望创近五年最大融资纪录

路透上海6月3日 - 中国证监会网站周三披露信息显示，国泰君安证券股份有限公司的A股首次公开发行（IPO）申请当天已获证监会发审会审核通过。该公司有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。

据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的比例为10-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。去年该公司实现净利67.58亿元人民币。

假设国泰君安本次发行规模达到15.25亿股上限，那么其去年在扣除非经常性损益后的摊薄后每股收益约为0.856元。按目前新股摊薄后发行市盈率普遍不超过23倍来估算，其集资规模约300亿元。这是2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)发行新股以来的A股市场最高IPO融资纪录。

国泰君安在预披露材料中称，其最终发行新股数量由公司及主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况，并结合公司筹资需求来确定。即使以发行规模下限计，本次国泰君安A股发行量约6亿7,778万股，筹资额预计在150亿元左右。这亦是2010年8月时中国光大银行(601818.SS)IPO（217亿元）以来的新纪录。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良/杨淑祯)

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