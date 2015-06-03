国泰君安IPO获证监会审核通过 有望创近五年最大融资纪录

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月3日 - 中国证监会网站周三披露信息显示，国泰君安证券股份有限公司的A股首次公开发行（IPO）申请当天已获证监会发审会审核通过。该公司有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。
据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的比例为10-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。去年该公司实现净利67.58亿元人民币。
假设国泰君安本次发行规模达到15.25亿股上限，那么其去年在扣除非经常性损益后的摊薄后每股收益约为0.856元。按目前新股摊薄后发行市盈率普遍不超过23倍来估算，其集资规模约300亿元。这是2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)发行新股以来的A股市场最高IPO融资纪录。
国泰君安在预披露材料中称，其最终发行新股数量由公司及主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况，并结合公司筹资需求来确定。即使以发行规模下限计，本次国泰君安A股发行量约6亿7,778万股，筹资额预计在150亿元左右。这亦是2010年8月时中国光大银行(601818.SS)IPO（217亿元）以来的新纪录。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良/杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。