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中国财经 | 2015年 6月 8日 星期一 18:51 BJT

中国核电周三起在上证所上市 筹资额创近四年来最大

路透北京6月8日 - 上海证券交易所周一稍晚发布通知称，中国近四年最大规模新股--中国核能电力股份有限公司(601985.SS)首次公开发行(IPO)的38.91亿股A股，将于周三(10日)起在上证所上市交易。

中国核电本次发行价为3.39元人民币/股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。

中国核电本次网上网下共冻结申购资金1.685万亿元，创A股IPO单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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