中国核电周三起在上证所上市 筹资额创近四年来最大

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月8日 - 上海证券交易所周一稍晚发布通知称，中国近四年最大规模新股--中国核能电力股份有限公司(601985.SS)首次公开发行(IPO)的38.91亿股A股，将于周三(10日)起在上证所上市交易。
中国核电本次发行价为3.39元人民币/股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。
中国核电本次网上网下共冻结申购资金1.685万亿元，创A股IPO单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。