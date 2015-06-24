上半年上海和香港摘下全球IPO前两位 力压纽约交易所--德勤

路透香港6月24日 - 专业服务机构德勤周三称，随着中国A股新股上市提速，今年上半年上海与香港分别摘下全球IPO（首次公开发售）冠亚位置，力压美国纽约证券交易所。

据德勤的统计，今年1-6月上海市场共有79支新股上市集资1,290亿港元，香港46家企业上市集资1,275亿港元，纽交所37支新股集资1,034亿港元。第四及第五位分别是马德里及伦敦。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上称，“此前困扰香港新股市场的几项因素，包括政改方案、美联储升息等影响减退，如果下半年几个大型IPO项目顺利推出，以全年集资额计，香港仍然有望成为全球最大IPO市场。”

德勤预测，全年香港120家新上市企业合计集资2,400-2,800亿港元，而上海与深圳合计350-400支新股集资2,2500-2,500亿元人民币，大部分来自中小规模的制造、科技和消费零售企业。

**上半年沪深IPO近1,500亿元人民币**

上半年，沪深股市共有192支新股集资1,474亿元人民币，比去年同期52宗IPO集资353亿元，分别上升两倍多和逾三倍。

德勤中国全国上市业务组中国资本市场领导合伙人吴晓辉称，在上海设立战略新兴板，以及似乎容许外国投资者100%全资拥有电子商务业务的试点计划，会有助于在美国上市的中国科技公司回归A股市场，但是相信回流将会于明年或以后发生，而非今年。

“这是因为我们相信在注册制推出前，监管机关的重点工作将会是舒缓已递交上市申请的500多间公司的融资压力。”他说。

中国目标年内实施股票发行注册制改革。欧振兴说，相比香港创业板，国内新三板对中小型企业更具吸引力，已有一些企业放弃香港上市，而注册制对香港新股市场的影响预计于明年开始浮现。

吴晓辉指出，香港在集资能力以及国际认受性较高，相信未来会继续吸引较大型国企和H股上市。

就香港应否引入不同投票权架构，德勤认为，近年香港稳坐全球IPO市场前五位，未来有需要继续开拓新产品以吸引投资者和资金停泊。而作为国际金融中心，香港亦应容纳不同投票权架构的选择。

“我们希望这个建议最后能够赶上来自于美国上市的中国企业所带来的机遇。”他说。

港交所(0388.HK)将就不同投票权架构及业务重心在大中华区的不同投票权架构公司作第二上市展开第二阶段谘询。香港富商李嘉诚日前开腔支持沿用“同股同权”（或“一股一票”）制度，而多家著名资产管理公司安本亚洲、贝莱德(BLK.N)、富达、道富、瑞银等在首阶段谘询中指任何情况下均不接受不同投票权架构。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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