A股IPO重启初期网下配售比率料略升 一个半月打新收益率1%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 上周五中国证监会宣布将重启A股首次公开发行（IPO），对股市和债市引起连锁反应。国泰君安最新简评认为，新版新股发行制度将令申购新股收益率明显下降，不过不少打新基金近期现金不多，新股网下配售比率或略升，至年底前打新收益率乐观估计在1%附近。
国泰君安证券指出，考虑到新股暂停发行四个月，不少打新基金帐户已留存资金不多，预期重启后首轮中签率会有一定程度的上升。如果乐观预期重启后首批新股，公募基金的中签率能回升到0.1%附近，并假设新股上市后涨幅平均超过4倍，预期单批收益率在0.4%附近。如果28家新股分三批发行，一个半月的预期收益率在1%附近。
而申万宏源最新报告指出，新制度下，网上市值配售中签率将大幅下滑，网下配售比例区间或低至0.01%-0.2%，打新收益率普遍低至0.5%以下。
申万报告还指出，公募基金受到基金净资产之限，仍需维持较高的规模，其他类型的打新主体，如专户、资产管理产品、信托公司、财务公司等则所受限制条件较少，只需维持较小的规模便可参与打新，故而打新资金效率反而会明显提升。假设是对单只新股的申购上限不超过基金净资产，建议基金最优规模维持在5-10亿元人民币。
6月底已进入新股发行程序的28家新股，证监会称将在年内先按现行制度安排发行，首批10家最快将于11月20日后发行。而本次IPO重启最大的亮点在于将取消现行的新股申购预先缴款，改为确定配售数量后再缴款。
海通证券固收团队指出，取消预缴款后，打新几乎无资金成本，申购热情或大幅提高，理论上50万亿元存量A股均有资格参与配售，中签率或被大幅稀释，打新是否高收益有待观察。
6月中旬发行的暂停前最后一批新股网上网下共冻结资金5.89万亿元，其中网上申购3.73万亿元。今年初至6月，专业打新基金普遍取得年化5-6%以上的收益。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。