A股IPO重启初期网下配售比率料略升 一个半月打新收益率1%

路透北京11月9日 - 上周五中国证监会宣布将重启A股首次公开发行（IPO），对股市和债市引起连锁反应。国泰君安最新简评认为，新版新股发行制度将令申购新股收益率明显下降，不过不少打新基金近期现金不多，新股网下配售比率或略升，至年底前打新收益率乐观估计在1%附近。

国泰君安证券指出，考虑到新股暂停发行四个月，不少打新基金帐户已留存资金不多，预期重启后首轮中签率会有一定程度的上升。如果乐观预期重启后首批新股，公募基金的中签率能回升到0.1%附近，并假设新股上市后涨幅平均超过4倍，预期单批收益率在0.4%附近。如果28家新股分三批发行，一个半月的预期收益率在1%附近。

而申万宏源最新报告指出，新制度下，网上市值配售中签率将大幅下滑，网下配售比例区间或低至0.01%-0.2%，打新收益率普遍低至0.5%以下。

申万报告还指出，公募基金受到基金净资产之限，仍需维持较高的规模，其他类型的打新主体，如专户、资产管理产品、信托公司、财务公司等则所受限制条件较少，只需维持较小的规模便可参与打新，故而打新资金效率反而会明显提升。假设是对单只新股的申购上限不超过基金净资产，建议基金最优规模维持在5-10亿元人民币。

6月底已进入新股发行程序的28家新股，证监会称将在年内先按现行制度安排发行，首批10家最快将于11月20日后发行。而本次IPO重启最大的亮点在于将取消现行的新股申购预先缴款，改为确定配售数量后再缴款。

海通证券固收团队指出，取消预缴款后，打新几乎无资金成本，申购热情或大幅提高，理论上50万亿元存量A股均有资格参与配售，中签率或被大幅稀释，打新是否高收益有待观察。

6月中旬发行的暂停前最后一批新股网上网下共冻结资金5.89万亿元，其中网上申购3.73万亿元。今年初至6月，专业打新基金普遍取得年化5-6%以上的收益。（完）