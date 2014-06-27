证监会拟年底前提出新股发行注册制改革具体方案（更新版）

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路透北京6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五称，证监会正在研究股票发行注册制改革方案，计划今年底以前提出具体方案。注册制改革的实施，还要以修订《证券法》为前提，并坚持市场化和法治化取向，从中国国情出发，处理好市场与政府的关系。

他在证监会每周新闻例会上表示，注册制改革要坚持以信息披露为中心，发行人是信息披露的第一责任人，必须做到言行与信息披露的内容一致。发行人、中介机构对信息披露的真实性、准确性、完整性、充分性和及时性承担法律责任。

“投资者要自行判断发行人的盈利能力和投资价值，自担投资风险。”他强调，未来要逐步探索符合中国实际的新股发行条件、上市标准及审核方式，市场化程度越高，证监会就越要加强事中监管和事后执法。

他并重申，根据规定，发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期的将中止审查；发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期三个月未有更新的将终止审查。到6月底，处于不同审查状态的企业将受到不同程度的影响。

对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达三个月将终止审查。对于6月底已完成预先披露、尚未过会的企业，若其财务资料截止期为2013年年底，则其财务资料已过有效期，将中止审查，该等企业应当在9月底前更新财务资料，否则将终止审查。

对于已过会的企业，按首发办法的相关规定和以往惯例，其财务资料有效期可以延长一个月，若在前述延长后的有效期内仍未能刊登招股说明书，则应当及时更新财务资料，并按规定报送会后事项材料。本次中止审查的企业在更新财务资料时应一并提交恢复审查的申请。

对于投资者普遍反映的新股申购网下缴款的问题，张晓军表示，对入围的网下投资者采用先缴款、后配售的操作方式主要是考虑防止随意报价，投机报价和人情报价，促进谨慎报价。另外还可以防止没有足够资金的投资者参与，本次新股发行过程中出现了不少入围的投资者因没有足够资金而不缴款的情况。

他同时指出，新股申购网下先缴款方式已与网上先缴款、后配售的要求保持一致，也体现了公平性。

推进注册制改革是中国证监会近阶段的一个重要工作方向。此前证监会主席肖钢曾表示，因《证券法》修改原因，今年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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