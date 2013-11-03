美股一周展望：推特IPO将成为股市兴奋点

路透纽约11月1日 -下周社交媒体公司推特(Twitter)在美国股市上市时，将成为华尔街的焦点话题，这宗首次公开招股(IPO)为2012年Facebook(FB.O)上市以来最受外界期待的IPO。

推特预计将在11月6日晚间确定IPO价格，将于11月7日在纽约证交所开始挂牌交易，股号为(TWTR.N)。

“这不仅只是推特发行股票，推特IPO亦将成为衡量市场到底有多少流动性的指标，”私人投资公司SAFANAD首席投资策略师JohnRutledge说。

推特表示过，它将发行7,000万股新股，价格介于每股17-20美元，公司估值最高可达110亿美元，低于一些分析师预估的150亿美观。

**Facebook的IPO命运**

市场将保持警觉，观察推特是否会重蹈去年Facebook上市的覆辙：Facebook股票于2012年5月挂牌上市，先后遭遇分配问题、交易技术故障和明显抛压，其股价直到一年后才升回发行价的水平。

对于应该对推特IPO采取什么样的投资策略，业内的看法不一。据路透对29家经纪自营商和独立顾问的调查显示，其中有23家不推荐买入推特股票。只有一家表示推荐购买，但是只针对某些客户。其他五家则称，如果推特股价在开始交易后大跌，他们会伺机购买。

虽然散户对推特股票的兴趣可能不大，但科技行业分析师表示，在当前估值水平，机构投资者对推特股票的兴趣可能较大。

周五，晨星(Morningstar)与其它三家券商一样将推特目标股价定在远高于其招股价区间的水平，表明该股有上涨至少30%的空间。

华尔街券商将推特目标股价设在每股26美元。上个月，PivotalResearch设定的目标股价为29美元，SunTrust和Topeka Capital分别设在50和54美元。

**政府停运的影响**

另一个将吸引投资者注意力的事件是劳工部在11月8日公布10月非农就业数据。该数据因为美国政府在10月初部分停运了16天，所以推迟公布。部分市场参与人士警告指出，非农就业数据有可能因为政府停运而失真。

Lazard Capital Markets的董事总经理ArtHogan表示，有些数据可能会有些失真。有些数据或许过时了，有些也许还没来得及反映出政府停运的影响。

供应管理协会(ISM)周五公布的全国制造业活动指数没有受到政府停摆的影响，升至2011年4月以来最高位。

“这项数据本该受到政府关门的影响，但实际上的确没有受影响，”Hogan说。

但除了这项制造业数据之外，美国政府停运的确影响到消费者上个月购买新车的意愿。周五美国最大的八家汽车商有七家反映，月度销量逊于分析师预期。

下周将出炉的经济指标还包括周一的工厂订单，以及周二的ISM服务业指数。第三季国内生产总值(GDP)和最近一周初请失业金人数将于周四揭晓。除了失业数据外，美国个人所得和支出，以及汤森路透/密西根大学消费者信心指数亦将在周五公布。

**财报季继续**

企业财报亦将受关注。汤森路透数据显示，迄今为止，标准普尔500家成分股企业中有74%已公布业绩，其中68.5%的公司业绩优于华尔街预期，高于长期均值63%。但只有53.3%的公司营收高于预期，低于2002年以来的均值61%。

周五大部分时间里NasdaqOMX(NDAQ.O)的第二大期权市场因为技术故障关闭，许多投资者将关注周一该市场的运转是否能全面恢复。

Nasdaq期权市场在周五美东时间上午10:36:57(1436GMT)暂停交易，并在当天余下时间处于关闭状态。虽然停摆对整体期权市场影响很小，但仍成为最新一宗让人不放心市场基础设施的意外事故之一。Nasdaq期权市场上月占美国期权交易总量的约8%。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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