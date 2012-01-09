温家宝：深化新股发行制度市场化改革 提振股市信心

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透北京1月9日电---中国总理温家宝在全国金融工作会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.
他对今年的金融工作提出要求时指,要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.
"还要优化信贷结构,加强对国家重点在建续建项目和保障性住房建设,对符合产业政策的企业特别是小型微型企业,对企业技术改造的信贷支持."他称.
对今後一个时期的金融工作,温家宝指出,加强资本市场和保险市场建设,推动金融市场协调发展.促进股票期货市场稳定健康发展,坚决清理整顿各类交易场所,建设规范统一的债券市场,积极培育保险市场.
中国於1月6-7日在北京召开全国金融工作会议.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透上海2月15日 - 在引入融创中国等三位战略投资者后，中国视频网站--乐视网周二稍晚宣布，旗下经营超级电视业务的乐视致新又引入一位战略投资者信利电子，后者注资7.2亿元人民币。
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。