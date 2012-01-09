温家宝：深化新股发行制度市场化改革 提振股市信心

路透北京1月9日电---中国总理温家宝在全国金融工作会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.

他对今年的金融工作提出要求时指,要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.

"还要优化信贷结构,加强对国家重点在建续建项目和保障性住房建设,对符合产业政策的企业特别是小型微型企业,对企业技术改造的信贷支持."他称.

对今後一个时期的金融工作,温家宝指出,加强资本市场和保险市场建设,推动金融市场协调发展.促进股票期货市场稳定健康发展,坚决清理整顿各类交易场所,建设规范统一的债券市场,积极培育保险市场.

中国於1月6-7日在北京召开全国金融工作会议.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽

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