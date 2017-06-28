香港新股：中原银行IPO计划集资高至11亿美元--IFR

更新版 1-韩国个股：三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂，为文在寅访美送上大礼
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下IFR周三报导，河南省最大的城市商业银行--中原银行股份有限公司计划在香港首次公开发售（IPO），集资高至11亿美元。
报导引述接近交易的消息人士指，中原银行IPO计划发售33亿股股份，招股价区间为每股2.42-2.53港元，集资额高至83.5亿港元（约11亿美元）。中原银行预计在6月30日开始招股。
中原银行目前尚未对路透提出的电邮查询作出回复。（完） (编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
* 各银行提前调度完毕，今日市况平稳安静 * 短票利率大致稳于区间低位 * 债券附买回资金虽少但利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持平。资金调度人员称，时序愈近半 年报最后结算日，各方多已提前调度完毕，今日市况显得超级安静，估计明日情况也类似今 日。 他们表示，市场资金需求不高，票券商为怕半年报结算的紧缩效果，早前已将缺口降低 。至于大型银行的需求也渐少，小型银行则续有零星的拆入。 〞这二天安静很多，大家都调完了，只剩下午等数字了。〞一位小型商银交易员说。 多位交易员表示，今日市况超级安静，可能先前早已安排妥当，因此借入或拆出的需求 都降到很低。而若从银行的准备数字来看，目前银行的准备数字亦已充足。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.370
路透上海6月29日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *诸暨国资经营 10 7 6/27簿记建档 5.34% 上限6.00% AA+ 6.20 第3-7年偿还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 郑州通航 4 7 6/26簿记建档 5.98% 上限7.00% AA- 3.15 第3-7年偿还20%本