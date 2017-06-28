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亚洲 | 2017年 6月 28日 星期三 17:30 BJT

香港新股：中原银行IPO计划集资高至11亿美元--IFR

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下IFR周三报导，河南省最大的城市商业银行--中原银行股份有限公司计划在香港首次公开发售（IPO），集资高至11亿美元。

报导引述接近交易的消息人士指，中原银行IPO计划发售33亿股股份，招股价区间为每股2.42-2.53港元，集资额高至83.5亿港元（约11亿美元）。中原银行预计在6月30日开始招股。

中原银行目前尚未对路透提出的电邮查询作出回复。（完） (编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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