独家：瑞士公司托克不顾伊拉克反对 暗助库尔德人出口原油--消息

路透12月4日 - 三名消息人士表示，瑞士贸易商托克(Trafigura)，在帮助伊拉克库尔德地区出口原油中发挥了关键作用，而伊拉克政府认为该地区出口原油为非法行为。托克是全球最大的大宗商品贸易公司之一。

本周，伊拉克中央政府与库尔德地区就解决原油出口争议达成重大协议。过去七个月，库尔德地区不顾中央政府反对私自出售原油，这场争议使伊拉克面临分裂的危险。

库尔德人一直认为根据伊拉克2005年宪法，他们可以出售原油，只要根据之前达成的方案与其他地区分享收入即可。但巴格达政府声称，只有中央政府才可以出售原油，并扬言要起诉与库尔德交易的买家。

在此之前托克在其中扮演的角色并不为外界所知。该公司发言人拒绝对此置评，库尔德地方政府发言人也拒绝置评。

根据上述三位消息人士，托克是在库尔德人年初尝试出口原油结果惨淡之后才介入的。油轮满载石油，但却毫无目的地航行，因为没有几个买家敢冒着激怒巴格达政府的风险来提货。消息人士要求匿名才肯透露信息。

消息人士称，最近几个月托克开始负责部分原油销售以来，除了一艘不由托克负责的之外，其他30多船原油都找到了买家。

知情人士说，托克和库尔德地区政府官员在伦敦和库尔德首府Arbil展开会晤后，于今夏达成出售库尔德石油的协议。当时伊拉克北部的伊斯兰国武装发动了闪电进攻，促使库尔德人投入到战斗前线。

根据消息人士提供的信息以及公开的船舶跟踪数据，库尔德的石油是卖给以色列、克罗地亚以及马来西亚近海买家的。由于双方达成一系列船对船转货以及临时仓储安排，最终目的地往往难以追踪。

**解决纠纷**

记者未能联系到伊拉克石油部官员，就托克在库尔德石油贸易中所扮演的角色置评。伊拉克政府也没有明确表示，继本周达成解决纠纷的协议之后，是否还会起诉在以往的库尔德石油交易中有牵连的公司。

在两周前的一次新闻发布会上，伊拉克石油部长Adel Abdel Mehdi对是否追究过去交易的问题未予置评，称他不想破坏库尔德和伊拉克新政府之间的良好关系。伊拉克新政府于三个月前上台执政。

库尔德官员表示，他们今年只能出售石油，除此之外别无选择，因为伊拉克政府已停止向该地区支付它在石油总收入中应得的那一份。

最近几个月，解决这一纠纷变得更为迫切，因为库尔德大幅增加了石油销量，而库尔德和伊拉克政府双方都面临着伊斯兰武装卷土重来的威胁。库尔德领导人威胁要脱离伊拉克独立。

正帮助伊拉克中央政府及库尔德族抵抗伊斯兰国武装分子的美国，也施压要求双方解决分歧。

根据本周协议，库尔德族将获得伊拉克石油收入的17%，中央政府还将支付库尔德族武装人员的薪水。

在伊拉克政府与库尔德族本周达成协议前，库尔德地区石油出口已经增至约30万桶/日，超过伊拉克全国出口的十分之一。部分行业消息人士预计，库尔德族地区明年前出口量可能达到100万桶/日。

迄今，这些石油出口背后的交易商身份仍是个谜，而伊拉克政府威胁不仅要提起诉讼，还会禁止任何协助库尔德族的公司经手该国南部的大量出口。

不同于部分最大竞争对手，托克并未经手伊拉克政府通过国家石油营销组织进行的出口。

熟悉交易的行业人士称，对于还在德克萨斯州沿岸命运未卜的库尔德族货船United Kalavrvta号，托克并非其背后交易商。一位当地法官曾表示，该州缺乏裁定这些石油所有权的管辖权。(完)

(编译/审校 李春喜/王颖/朱晓军/田建华/艾茂林)

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