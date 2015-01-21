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国际财经 | 2015年 1月 21日 星期三 16:08 BJT

伊拉克石油部长称油价已经触底

路透科威特1月21日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周三在科威特召开的一场能源行业会议上表示，他认为油价已经触底，很难再继续下跌。

他补充道，从经济层面看，油价没有理由继续下跌。目前布兰特原油报约每桶48美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)

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