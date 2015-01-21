伊拉克石油部长称油价已经触底

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透科威特1月21日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周三在科威特召开的一场能源行业会议上表示，他认为油价已经触底，很难再继续下跌。
他补充道，从经济层面看，油价没有理由继续下跌。目前布兰特原油报约每桶48美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
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