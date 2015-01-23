伊拉克总理担忧油价下跌影响对抗“伊斯兰国”武装的行动

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透伦敦1月22日（记者 Warren Strobel/Andrew Osborn） - 伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）周四称，担心油价下跌导致收入减少，这可能影响伊拉克对抗“伊斯兰国”武装的军事行动。
阿巴迪参加在伦敦举行的由美国领导的对抗“伊斯兰国”联盟成员国会议时表示，盟友们可能通过允许伊拉克延期为军火支付费用提供帮助。
“油价跌到了去年价格水平的40%左右。伊拉克经济和预算85%都依赖石油，这对我们是毁灭性打击。”他在记者会上说道。
“我们不希望财政问题导致军事胜利被逆转。”
尽管阿巴迪近期对媒体发表评论时对伊拉克获得的帮助提出指责，他周四的语气更像是请求，反复要求提供更多军火和帮助。
在伦敦参会的美国国务卿克里表示，战争将耗时很长，但伊拉克不应担忧军火问题。
克里称，大批美国生产的M16步枪将“很快”运达伊拉克。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。