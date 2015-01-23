伊拉克总理担忧油价下跌影响对抗“伊斯兰国”武装的行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月22日（记者 Warren Strobel/Andrew Osborn） - 伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）周四称，担心油价下跌导致收入减少，这可能影响伊拉克对抗“伊斯兰国”武装的军事行动。

阿巴迪参加在伦敦举行的由美国领导的对抗“伊斯兰国”联盟成员国会议时表示，盟友们可能通过允许伊拉克延期为军火支付费用提供帮助。

“油价跌到了去年价格水平的40%左右。伊拉克经济和预算85%都依赖石油，这对我们是毁灭性打击。”他在记者会上说道。

“我们不希望财政问题导致军事胜利被逆转。”

尽管阿巴迪近期对媒体发表评论时对伊拉克获得的帮助提出指责，他周四的语气更像是请求，反复要求提供更多军火和帮助。

在伦敦参会的美国国务卿克里表示，战争将耗时很长，但伊拉克不应担忧军火问题。