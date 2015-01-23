伊拉克总理担忧油价下跌影响对抗“伊斯兰国”武装的行动

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月22日（记者 Warren Strobel/Andrew Osborn） - 伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）周四称，担心油价下跌导致收入减少，这可能影响伊拉克对抗“伊斯兰国”武装的军事行动。
阿巴迪参加在伦敦举行的由美国领导的对抗“伊斯兰国”联盟成员国会议时表示，盟友们可能通过允许伊拉克延期为军火支付费用提供帮助。
“油价跌到了去年价格水平的40%左右。伊拉克经济和预算85%都依赖石油，这对我们是毁灭性打击。”他在记者会上说道。
“我们不希望财政问题导致军事胜利被逆转。”
尽管阿巴迪近期对媒体发表评论时对伊拉克获得的帮助提出指责，他周四的语气更像是请求，反复要求提供更多军火和帮助。
在伦敦参会的美国国务卿克里表示，战争将耗时很长，但伊拉克不应担忧军火问题。
克里称，大批美国生产的M16步枪将“很快”运达伊拉克。（完）
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%