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中国财经 | 2016年 12月 22日 星期四 18:32 BJT

百度计划推动旗下爱奇艺上市 有望筹资10亿美元--WSJ

路透12月22日 - 据华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报道，中国最大互联网引擎公司百度(BIDU.O)计划使旗下视频网站爱奇艺进行首次公开发行(IPO)。

报道称，百度在考虑明年使爱奇艺在香港或者美国上市，有望筹资约10亿美元。

无法立即连系上百度置评。

百度今年7月称，2月份所收到百度CEO李彦宏及爱奇艺CEO龚宇收购百度所持爱奇艺80.5%股权的要约已撤回。

百度在2012年收购当时陷入亏损的爱奇艺多数股权，由此进军中国竞争激烈的数字媒体市场。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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