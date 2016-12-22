百度计划推动旗下爱奇艺上市 有望筹资10亿美元--WSJ

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透12月22日 - 据华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报道，中国最大互联网引擎公司百度(BIDU.O)计划使旗下视频网站爱奇艺进行首次公开发行(IPO)。
报道称，百度在考虑明年使爱奇艺在香港或者美国上市，有望筹资约10亿美元。
无法立即连系上百度置评。
百度今年7月称，2月份所收到百度CEO李彦宏及爱奇艺CEO龚宇收购百度所持爱奇艺80.5%股权的要约已撤回。
百度在2012年收购当时陷入亏损的爱奇艺多数股权，由此进军中国竞争激烈的数字媒体市场。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。