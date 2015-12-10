以色列总理收养的狗咬伤两位重要访客

路透耶路撒冷12月10日 - 以色列总理内塔尼亚胡收养的狗Kaiya在周三的一个活动中咬伤了两位访客，包括外交部副部长的丈夫。

在犹太教光明节的仪式上，10岁的Kaiya还咬伤了内塔尼亚胡所在的利库德集团的一名议员。

国会议员、兽医护士Sharren Haskel对Army Radio称，这是“小事”。

内塔尼亚胡的儿子今年早些时候从救助机构收养了这条狗。内塔尼亚胡8月在Twitter发布了一张图片，敦促爱狗者收养成年犬，称“你不会后悔的”。（完）