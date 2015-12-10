以色列总理收养的狗咬伤两位重要访客

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透耶路撒冷12月10日 - 以色列总理内塔尼亚胡收养的狗Kaiya在周三的一个活动中咬伤了两位访客，包括外交部副部长的丈夫。
在犹太教光明节的仪式上，10岁的Kaiya还咬伤了内塔尼亚胡所在的利库德集团的一名议员。
国会议员、兽医护士Sharren Haskel对Army Radio称，这是“小事”。
内塔尼亚胡的儿子今年早些时候从救助机构收养了这条狗。内塔尼亚胡8月在Twitter发布了一张图片，敦促爱狗者收养成年犬，称“你不会后悔的”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。