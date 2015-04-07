伊朗代表团访问中国 讨论石油供应和油气项目

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月7日 - 伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。就在一周前，伊朗和六大国就核问题达成框架协议。
中国是伊朗的最大贸易伙伴，同时也是伊朗原油的最大买家。自2012年针对伊朗的制裁收紧以来，伊朗的石油出口中有约一半卖给了中国。(完)
(编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。
路透巴黎5月1日 - 法国总理卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)在报纸专栏文章中表示，欧盟无法经受极右翼反欧候选人勒庞赢得法国总统大选带来的冲击。卡泽纳夫隶属社会党。