伊朗称希望中国帮助解决中东紧张局势

路透北京9月15日 - 伊朗外长扎里夫周二称，伊朗希望中国帮助解决中东的紧张局势和乱局，制裁解除后，伊朗准备迎接更多中国企业。

“中国和伊朗在很多领域有共同利益，”扎里夫在北京对中国外长王毅说道。

扎里夫还表示，中伊经济有“互补性”，两国面对“类似的挑战和机遇”。

“我赞同王毅部长的说法，即我们在地区问题上有类似看法，地区问题应通过政治途径解决。我们希望与中国在也门、叙利亚和中东问题上合作，寻求政治解决方案。”扎里夫说道。

王毅表示，西亚北非持续动荡的局势不可持续，应坚持政治解决热点问题的正确方向，寻求符合实际、兼顾各方关切的解决方案。

扎里夫感谢中国在伊朗核谈判中发挥的作用。

“协议得到执行后，西方国家对伊朗实施的非法制裁将解除，很多中国企业将有更多机会与伊朗合作，”扎里夫说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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