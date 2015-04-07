更新版-伊朗代表团访问中国，讨论石油供应和油气项目

(本文由路透中文网编译提供)

新增更多细节和背景介绍

路透北京4月7日 - 伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，推动更多石油销售，并讨论中国对伊朗石油和天然气项目的投资。几天前，伊朗和世界大国就伊朗核问题达成框架协议。

中国是伊朗的最大贸易伙伴，同时也是伊朗原油的最大买家。自2012年针对伊朗的制裁加强以来，伊朗的原油出口中有约一半卖给了中国。

伊朗石油部负责商务和国际事务的副部长Amir-Hossein Zamaninia称，他和他的同事将讨论中国在伊朗的石油和天然气项目，伊朗国家石油公司官员将会见中国大的石油买家。

伊朗国家石油公司的官员和其他官员料将会晤中石化 旗下的贸易公司联合石化和国有贸易商珠海振戎等常规客户。

这些官员拒绝就推动向中国销售更多石油的计划发表直接评论。

“这首先取决于中国购买伊朗石油的意愿，然后一切都将通过商务谈判，”伊朗国家石油公司国际事务总监Mohsen Ghamsari说道，他所指的是中国增加购买量。

由于美国的制裁限制了伊朗的资金流动，伊朗还在中国至少一家银行--昆仑银行里放了大笔现金。

Zamaninia指出，这些官员们并不是到中国解决钱的问题。“除非制裁解除，钱的问题不会得到解决，”他说道。

“中国在伊朗有很多大型项目，我们将修复和解决这些项目的问题，”Zamaninia说道。

一名伊朗官员称，伊朗代表团受中国国家能源局邀请来华访问。（完）