独家：伊朗提供更优惠的石油开发协议对抗制裁和低油价影响

路透安卡拉/伦敦2月2日 - 伊朗改善了提供给外国投资者的石油开发协议条件，希望吸引到因制裁和低油价而却步的投资者。务实的伊朗总统也希望兑现实现经济复苏的承诺。

伊朗正与全球主要国家就有争议的核计划进行谈判，该国希望达成最终协议，以解除制裁。自2012年以来，制裁已经使该国的石油量出口减半至每日100万桶多一点，并使经济受到重创。

伊朗石油官员和西方外交途径的消息人士称，伊朗已经向外国公司传阅新的石油协议草案，以便一旦制裁结束就可以签约。他们并称，这些协议涉及帮助伊朗使老化的油田复苏，并开发新的油田。

但核谈的结果并不能确定。合同提供的条件较制裁实施前要优惠得多，因为许多公司担心，即使签署这样的储备协议也可能被美国和欧洲政府视为抢跑。

企业可能也要求得到更大的实惠，才会考虑投资于伊朗油田，因为目前油价很低，而且过去伊朗与外国公司的关系时好时坏。自去年6月以来，油价已经下跌超过一半。

“新合同与其他产油国相比更有竞争力，它提高了潜在获利并降低了投资风险，”伊朗石油部一名高级官员表示。因事关敏感，这名官员不愿具名。他补充道，新合同提供了更有利的回报率以及可与伊朗国内公司建立合资公司的选项。

石油官员指出，新合同的期限最高为25年。

伊朗石油部的发言人拒绝就新合同的性质置评。

伊朗目前禁止外资拥有石油资源。不过新合约将允许投资者参与生产，给予他们更大的掌控权，并使他们在伊朗的长期营收更有保证。

另一位石油部官员表示，“吸引国际石油公司(IOC)的一个主要因素就是合同提供了预定储备的可能性，这在以前根本是不可能的...(提出的)条款之一是IOC要与伊朗石油运营商建立长期的合资企业。”

一位西方外交消息人士透露，与外资公司进行石油对话的兴趣基本上是单方面的，主要都来自伊朗一方。

“从西方石油公司的角度看，伊朗提出的东西不那么令人感兴趣，也没有吸引力。市场上已经有太多的石油了，因此他们最不想看到的就是伊朗也重回供给轨道之上。”该名消息人士称。

分析师认为，伊朗仍然未开放业务。

伊朗国家石油公司的一位前任官员Mehdi Varzi称，与外资石油公司的谈判时断时续，并指出伊朗必须提供更具吸引力的条件，以推动发展。

“在当前环境下，即便制裁被解除，我认为也不会有很多公司会进入伊朗。”Varzi说道，他目前在伦敦经营一家能源咨询公司。他认为，如果市场形势进一步恶化，那么伊朗的能源业将陷入严重的困境。

“如果情势恶化，伊朗油气行业的生存将受到威胁。”（完）

(编译 李春喜/徐文焰/高琦 审校 王洋)

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