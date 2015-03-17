分析：伊朗核协议不太可能令全球原油供应很快增加

路透华盛顿3月17日 - 围绕伊朗核计划可能达成的一项协议将逐步解除对伊朗的经济制裁，但不太可能很快增加全球市场的原油供应，尽管伊朗宣布打算夺回因制裁而失去的市场份额。

据市场专家、前美国官员和西方外交官称，谈判者仍在制定该协议的细节，他们希望在6月底前达成该协议；但几乎可以肯定的是，制裁只可能分阶段解除，因此伊朗即便想恢复部分原油出口，最早也要到2016年。

日内瓦伊朗核计划谈判的进展导致油价在过去一周下跌超过10%，因一些交易员和分析师已考虑到将有至多100万桶/日的伊朗原油入市，从而可能使预计的全球过剩原油增加一倍。

很多人关注的是伊朗能多快在技术上使原油产量恢复到制裁前的水平，他们假设伊朗原油出口能够迅速跟上，对于客户基础减少以及油田可能疏于管理等疑虑则是淡化处理。

石油空头或许低估了伊朗回归全球能源市场所面临的外交阻碍。

一位驻波斯湾地区的西方外交官向路透表示：“不要指望伊朗原油会很快入市。”他指出，解除金融制裁的难度要小一些，因为与伊朗石油贸易相关的很多部门都是金融制裁的目标。

若是达成核协议，肯定会使得部分伊朗石油迅速重返市场。路透对行业数据的分析显示，伊朗沿海最多有120万桶浮式储存原油，且伊朗已在中国承租一处储油设备，好把原油送至印度及韩国。

一些能源专家预估，伊朗可在制裁解除之后的六个月之内，把原油日出口量提高50-80万桶，但增速可能是渐进的。

“市场对(协议)的初步反应可能相当偏空，”伦敦研调机构Energy Aspects分析师Richard Mallinson说。“焦点仍在供应过剩，已有很多人说这可能让伊朗石油数量激增。”

然而，Mallinson说，不论今年情况会如何，可能都不会是一些人所担心的那种石油供应大量涌现的情况。

**反击**

伊朗很想夺回因遭制裁而流失的市场份额。美国主导的制裁行动导致伊朗2012年石油日出口量从250万桶降至仅有100万桶。

“不论情况如何，我们的市场份额绝对不会变少，一桶也不会少，”伊朗石油部长尚甘尼去年11月时说。

但伊朗想要卖出更多的石油，并将收入汇回国内，则需要美国和欧洲解除或豁免对其船运、保险、港口、银行以及石油贸易的许多制裁。

曾在美国财政部反恐金融情报办公室担任政策顾问的Zachary Goldman表示，上述这些制裁是主要国家对伊朗绝大多数影响力的来源，初步缓和制裁的力度可能不会很大。Goldman曾帮助制定制裁伊朗的政策。

Goldman预计放宽制裁的第一步将是允许伊朗在海外更多地使用它的外汇储备，而目前仅限于用在特定的双边贸易上。

“这是相对独立的一步，不涉及解除过去五年来煞费心思建立起来的制裁框架，”Goldman表示。他现在担任纽约大学法律和安全中心的主管。

曾在乔治布什时期担任白宫顾问的Bob McNally表示，即便与伊朗达成核协议，对该国出口石油的制裁可能也要维持到2016年初。McNally现在担任能源咨询公司Rapidan Group的总裁。

“即便3月或4月达成政治协议，甚至7月开始技术性实施，我仍看不出有什么理由可以让伊朗很快‘出口’国内囤积的石油，并大幅扩大当前的出口水平，”McNally在发给路透的电子邮件中称。

油价偏低可能压抑伊朗原油出口的意愿。伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗石油工业可以承受价格低至每桶25美元。

Atlantic Council能源咨询委员会主席David Goldwyn称，最近的一轮原油价格下跌，可能会使伊朗在制裁被取消后是否大量出口原油前再三考虑。Goldwyn曾在2009年至2011年间担任美国国务院特别代表暨国际能源事务统筹(Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs)。

他说，“这可能将取决于伊朗需金孔急的程度。”

伊朗在主要的亚洲市场也面临强有力的竞争者，例如OPEC组织成员国沙特、科威特和伊拉克。

科威特和其他阿拉伯的OPEC成员国对伊朗能否快速提高产量存疑，因为伊朗很多油井在制裁开始后一直处于闲置状态。(完)

(编译 汪红英/秦德兴; 审校 张明钧/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。