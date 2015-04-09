伊朗石油部长称并不担心伊朗原油出口增加将造成价格崩跌

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透北京4月9日 - 伊朗石油部长尚甘尼周四在访问北京的一行中对路透表示，石油输出国组织(OPEC)自身可调整好伊朗重返油市，并不会导致价格崩跌。
他称，OPEC成员国应在6月会议前讨论产量问题。
伊朗曾是OPEC第二大石油出口国，若该国同六国代表就核武问题达成最终协议，并取消制裁，那么伊朗将会很快提高原油出口。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。