伊朗将以最大产能回归石油市场--媒体

路透迪拜7月14日 - 媒体周二引述伊朗一名石油官员谈话指出，在伊朗与六大国达成核协议之后，一旦制裁解除，伊朗将以最大产能回归全球油品市场。

伊朗石油部所属媒体Shana引述伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主管Mohsen Qamsari的讲话指出，伊朗认为亚洲市场是出售原油的首要目的地。

Qamsari称，“我们将把原油出口至欧洲的能力极大化，将欧洲市占率恢复到制裁之前的42-43%。”(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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