伊朗支持并欢迎扶助油市复苏的举措--石油部长

路透迪拜9月8日 - 伊朗石油部的通讯社Shana报导，石油部长尚甘尼周二表示，该国支持并欢迎扶助油市扶助的举措。

“伊朗支持并欢迎帮助油市复苏的任何举措，使市场摆脱当前的状况，”Shana援引尚甘尼的话称。他所指的是委内瑞拉提议石油输出国组织(OPEC)与该组织之外的产油国进行协作。

委内瑞拉数月来一直在推动召开OPEC紧急会议，并与俄罗斯联手阻止油价下跌，但迄今成效不大。

委内瑞拉总统马杜罗周六表示，他已经向卡塔尔埃米尔提议，召开OPEC成员国首脑峰会以保护油价。

马杜罗还表示，也已建议俄罗斯等非OPEC国家参与保护油价的行动。(完)

(编译 李春喜/李爽 审校 蔡美珍/张涛)

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