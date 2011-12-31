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国际财经 | 2011年 12月 31日 星期六 16:38 BJT

伊朗称若石油业遭制裁 油价将上破200美元

路透德黑兰12月31日电---Aseman周刊周六报导称，伊朗石油部长加塞米（Rostam Qasemi）表示，如果伊朗的石油出口活动遭遇外部制裁，国际原油价格将升逾每桶200美元。

加塞米表示："无疑，如果我们的石油行业遭到制裁，原油价格将大幅攀升……至少会超过每桶200美元。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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