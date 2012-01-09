独家：西方已制定石油释储应急计划 防伊朗危机爆发

路透伦敦1月6日电---行业消息人士和外交官员告诉路透,西方国家本周制定了一项应急计划,一旦伊朗封锁霍尔木兹海峡,前者将释放创纪录水准的紧急储备来替代接近全部因为封锁而出现短缺的海湾石油.

他们表示,国际能源署(IEA)高级执行官员在周四讨论了一项有关从美国、欧洲、日本和其他进口国的国有石油储备中最多每日释放1,400万桶的现有计划.

该规模将超过IEA历史上最大释储规模的五倍,当时为了应对1990年伊拉克攻打科威特而大量释储.

根据计划,这种最大限度的释储将在一切联合行动的头一个月持续,其中包括每日约1,000万桶的原油和约400万桶的油品.

"这将形成应对霍尔木兹海峡封锁的必要和明智的对策,"一位欧洲外交官告诉路透,"如果有必要,计划实施不会花很长时间...也不太可能在(IEA)成员国内部引起争议."

IEA一位发言人证实,该机构有一项应急计划,提到一个月内最多每日1,400万桶的最大释储能力."我们正在密切关注局势,"他提到伊朗.

伊朗周五宣布计划在霍尔木兹海峡举行新的军事演习.霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输航线,每天原油通航量大约为1,600万桶.伊朗官员曾威胁称,如果新的制裁行动损及该国石油出口,将封锁霍尔木兹海峡.但众多石油专家认为,威胁只会停留在口头上,旨在推高油价以避免遭到制裁.

"IEA正在非常密切关注形势发展,对此表示极度关切,"外交官员称.

主要石油出口国沙特、科威特和伊拉克亦在密切关注事态进展,这些国家依赖霍尔木兹海峡来运送大部分出口原油.

如果该海峡被封锁,全球最大石油出口国--沙特能够借助该国横贯东西的管道系统将更多原油输送至红海沿岸的延布(Yanbu)港口.

**石油管道可供备用**

一位业内消息人士称,该石油管道网络的有效输送能力约为每天450万桶,在供给给吉达(Jeddah)、利雅得、拉比格(Rabigh)、延布等沙特国内炼厂後,还有大约300万桶可供出口.

阿联酋在石油出口方面同样具备灵活性.阿布扎比原油管线接近完工,其将绕过霍尔木兹海峡每天输送至多150万桶原油至印度洋沿岸.业内消息人士称,该管线已经经过测试,输送了首批原油.

"目前只是开启这个按钮的问题了."一位行业消息人士称.

IEA在去年6月时为缓解因利比亚内战而造成的供给短缺,动用了紧急库存.该举措触怒了石油输出国组织(OPEC),OPEC认为IEA逾越其界限.

IEA是1974年继阿拉伯石油禁运後所创,迄今只三度动用储备.除去年夏季外,2005年卡崔娜飓风毁损墨西哥湾离岸石油设施时,其成员国也曾释油;此外就是伊拉克侵略科威特,中断每日约430万桶石油供给时,该组织也曾於1991年1月每日释出250万桶.

前述欧洲外交官表示,目前IEA正密切关注发展,管理高层在周四会议讨论伊朗问题.

西方政府正将目标瞄准伊朗石油供应,欧盟正准备对该国每日约50万桶原油出口实施禁令,在此同时,华府已准备采取金融措施,以阻止外界与伊朗的交易.

行业消息人士称,若欧盟对伊朗实施禁运,IEA不太可能释储.虽然欧洲降减少从伊朗进口石油,但德黑兰方面将设法向亚洲最大的一些客户出售更大量石油.(完)

--编译 吴云凌/王兴亚/张若琪;审校 程琳/侯向明/王洋

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