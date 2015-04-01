德国消息人士称伊朗核谈判尚无协议 但机会犹存

路透洛桑4月1日 - 德国代表团一位消息人士周三表示，伊朗和六大强国就伊朗核计划的谈判尚未达成初步的政治协议，但若各方展现善意，有可能达成一项协议。

“进展有限，”这位消息人士说。这项谈判已进入第七天。“没有任何共识，但若各方都有善意，达成协议是有可能的。”

这位人士还说，德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)和法国外交部长法比约斯同意密切合作。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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