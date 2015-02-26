伊朗举行军演 炮舰轰击美国航母模型

路透贝鲁特2月25日 - 伊朗精英部队革命卫队周三在霍尔木兹海峡海域举行军事演习，其中包括炮舰轰击一个美国航母模型。

革命卫队军官参加了演习典礼。该部队由反西方的鹰派人物领导，包括伊朗议会议长阿里·拉里贾尼(Ali Larijani)。

法尔斯通讯社报导称，拉里贾尼在演习前的新闻发布会上表示：“我们关注地区局势，显着提高了武装部队的国防预算，以确保地区安全稳定。”

伊朗国家电视台播出了一些炮舰密集炮轰一艘大型战舰模型并使用导弹将其炸毁的画面。

法尔斯通讯社报导称，美国航空母舰模型成为巡航导弹和弹道导弹的目标。

据伊朗学生通讯社，炮舰还举行了布雷演习。

伊朗国家电视台播出的画面显示，一则标语称“如果美国人准备葬身于波斯湾海底，那就随（他们）便吧”，引用的是伊朗最高领导人哈梅内伊的话。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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