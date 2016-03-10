伊朗革命卫队官员称该国的导弹项目不会停止--报导

路透安卡拉3月10日 - 伊朗国家电视台周四援引伊朗革命卫队高官Amir Ali Hajizadeh称，伊朗的弹道导弹项目无论在什么情况下将永远都不会停止，伊朗拥有随时可以发射的导弹。

“伊朗的导弹项目无论在什么情况下都不会停止……伊朗革命卫队从未接受联合国安理会在伊朗导弹问题上的决议……我们随时准备好保卫国家，抵抗任何侵略者。伊朗不会变成也门、伊拉克或叙利亚，”Hajizadeh准将周三晚间对国家电视台说道。

伊朗媒体称，伊朗革命卫队周二和周三试射了数枚弹道导弹。此举被视为是对一项联合国决议以及2015年达成的伊核协议的挑战。

伊朗官员称，试射导弹并不违反伊核协议。

“伊朗的导弹项目以及过去几天军事演习中的导弹试射活动，并不违反伊朗的核承诺以及与六大国达成的核协议，”伊朗国家电视台援引伊朗外交部发言人Hossein Jaberi-Ansari周四报导称。（完）