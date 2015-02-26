伊朗举行军演 炮舰轰击美国航母模型

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特2月25日 - 伊朗精英部队革命卫队周三在霍尔木兹海峡海域举行军事演习，其中包括炮舰轰击一个美国航母模型。
革命卫队军官参加了演习典礼。该部队由反西方的鹰派人物领导，包括伊朗议会议长阿里·拉里贾尼(Ali Larijani)。
法尔斯通讯社报导称，拉里贾尼在演习前的新闻发布会上表示：“我们关注地区局势，显着提高了武装部队的国防预算，以确保地区安全稳定。”
伊朗国家电视台播出了一些炮舰密集炮轰一艘大型战舰模型并使用导弹将其炸毁的画面。
法尔斯通讯社报导称，美国航空母舰模型成为巡航导弹和弹道导弹的目标。
据伊朗学生通讯社，炮舰还举行了布雷演习。
伊朗国家电视台播出的画面显示，一则标语称“如果美国人准备葬身于波斯湾海底，那就随（他们）便吧”，引用的是伊朗最高领导人哈梅内伊的话。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-