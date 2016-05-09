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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 16:29 BJT

伊朗称两周前试射了一枚中程弹道导弹--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月9日 - Tasnim新闻社周一援引一名高级军事规划官员报道，伊朗两周前成功试射一枚中程弹道导弹。

Ali Abdollahi准将称，“两周前我们试射了一枚射程2,000公里的导弹，精度为八米。精度为八米意味着……完全准确。”(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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