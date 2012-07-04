独家：伊朗恐因运费分歧推迟对中国石油出口--消息人士

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透北京7月3日电---北京消息人士周二表示,由於炼油巨头中国石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NIOC)在运费方面存在分歧,伊朗可能推迟向中国运送数百万桶原油.
受欧盟对伊朗制裁影响,中国寻求NITC负责每日运输50万桶伊朗原油.欧盟的制裁之举周日生效,禁止欧洲保险商向伊朗原油提供保险.
这使中石化无法依赖中国船运公司,从而被迫转向NITC.
行业消息人士对路透表示,目前暂无船只被指派用於运送中国指定在7月1-20日装运的1,200万桶伊朗原油.
一名伊朗石油官员表示,"NITC和(中石化贸易分支)联合石化在运费方面存在一些问题,"因其无权向媒体谈论此事,所以要求匿名.
"联合石化提出了一个数值,NITC正在考虑.我希望此事能够尽快得到解决,"这名官员称.
联合石化上月要求伊朗向中国港口运输7月原油船货,并提出了基於成本-运输费-保险费的报价.
在欧盟制裁之前,中国一般只向伊朗支付原油成本费用,另外支付运费和保险费.但由於无法获得船运保险,目前不得不依赖NITC的船只.
"我希望并相信伊朗方面将进行合作,这只是一个小的技术问题,"一名中国原油贸易商表示.
"他们不应在这上面浪费时间,否则他们将面临巨大的损失."
贸易商表示,中石化通过联合石化和国有贸易公司珠海振戎,原计划本月每日进口50万桶左右的伊朗石油.
但中国贸易商表示,因5月进口创纪录高位且国内需求不振,已迫使中石化的炼厂减产,中石化的进口需求可能有限.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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