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时事要闻 | 2015年 4月 1日 星期三 18:52 BJT

伊朗称希望周三能够完成核谈判--国家电视台

路透瑞士洛桑4月1日 - 伊朗高阶核谈判代表表示，伊朗希望能够在周三与六国就控制核计划达成初步协议。

谈判代表Abbas Araqchi向伊朗国家电视台表示，“我们希望能在周三晚间完成协商...我们坚持要立即解除金融、石油及银行相关制裁...其他制裁方面，我们则需要找到一个架构。”

“我们坚持利用先进离心机进行研究及发展。”(完)

(编译 张明钧; 审校)

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