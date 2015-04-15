伊朗总统鲁哈尼称若不解除制裁 将不与六大国达成核协议

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透安卡拉4月15日 - 据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，则将不会与六大国达成核协议。
“如果不解除制裁，就不会有协议，”鲁哈尼在北部城市Rasht进行的电视转播演说中表示，“在这些协商的最后，必须先宣告解除对伊朗的压迫性制裁，并将其囊括于签署的协议中。”
鲁哈尼也表示，美国国会检验与伊朗核协议的权力是国内问题。“我们是与主要大国进行会谈，并非美国国会，”他表示，并称伊朗希望藉由“与世界具有建设性的互动，而非冲突”来结束孤立状态。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。