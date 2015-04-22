伊朗核谈判重启 制裁取消时机将成为关键议题

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透维也纳4月22日 - 伊朗和六大国周三在维也纳重启核谈判，取消对伊朗制裁的时机和范围，将成为商讨达成核协议过程中的关键拉锯点之一。伊朗与六大国力争在6月30日前达成全面协议，核谈判旨在防止伊朗拥有核武器。
开始谈判的具体时间尚未公开。
伊朗与六大国4月2日在瑞士洛桑达成初步协议，关于该框架性协议到底达成了什么，有各种不同的解读版本，这表明最终协议的敲定将会非常艰难。
“取消制裁将是本轮谈判的主要议题之一...如果其他方表现出政治善意，我们将能够达成最终协议，”伊朗副外长Abbas Araqchi周三向伊朗国家电视台称。
伊朗坚持只有六大国同时解除所有对伊制裁，伊朗才会接受针对其核计划的最终协议。
但美国已清楚表态，最终协议中必须是逐步取消针对伊朗的制裁。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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