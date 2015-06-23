伊朗外长称若存在政治意愿 达成核协议的可能性很大

路透卢森堡6月22日（记者 Adrian Croft） - 伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一称，如果存在政治意愿，在6月30日最后期限前或是之后几天与六大国达成最终核协议的可能性很大。

“我认为……如果存在接受现实的政治意愿，并在我们于洛桑达成的共识基础上向前推进，那么在最后期限前或是到期几天后达成最终协议的可能性很大，”扎里夫说道。他之前会见了法国、德国、英国外长以及欧盟外交政策负责人莫盖里尼（Federica Mogherini）。

“我们讨论了如何在未来几天里加快维也纳谈判进程。”

英国外交大臣哈蒙德表示，官方层面的探讨正在取得进展，但在“一些艰难的领域我们没有达成完全的共识”。

“我们需要看到伊朗方面的一些灵活性，但是……我们无法在明显的红线上让步。如果我们达成协议，该协议必须能经得起验证，”哈蒙德说道。

“我们都同意下周需要向6月30日的最后期限努力，我们将排除万难。”

法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）称：“法国希望达成协议，但得是一个强大的协议，而不是一个糟糕的协议。”（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。