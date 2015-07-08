伊核协议若达成 伊朗革命卫队料更加如鱼得水

7月6日，世界六大国、欧盟和伊朗核谈代表在维也纳举行谈判。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透维也纳7月6日（记者 Parisa Hafezi/Louis Charbonneau） - 伊朗革命卫队在国际社会对伊朗制裁的情况下仍表现卓越；如果本周在维也纳达成核协议，制裁取消，他们可能会更加如鱼得水。

由霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）在伊朗1979年伊斯兰革命中创立的革命卫队不只是一支军事力量，还是一个拥有政治影响力的工业帝国，受益于前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）的偏爱以及西方制裁带来的机会，革命卫队在过去十年里迅速发展。

一位密切跟踪伊朗问题的西方外交官对路透表示，伊朗革命卫队近期的商业活动年收入预计在100-120亿美元左右。

伊朗官员拒绝透露革命卫队的市场份额，但按照目前的汇率计算，120亿美元约等于伊朗宣布GDP的六分之一。

“他们控制着大公司，以及旅游、运输、能源、建筑、电信和互联网等业务，”一名伊朗官员匿名说道。

“解除制裁将提振经济，也会有助于他们赚更多钱。”

伊朗革命卫队无条件服从于最高领导人哈梅内伊。革命卫队在1999年镇压学生示威；2009年艾哈迈迪内贾德有争议地再次当选总统后引发支持改革的示威活动，但也遭到革命卫队的镇压。

2009年，革命卫队下属的一家公司出资约80亿美元收购了国有的电信企业。

此后不久，美国和欧盟就对伊朗的石油和金融行业实施了新的制裁，试图阻止伊朗进行核项目。

制裁开始发挥作用后，革命卫队被要求接管被迫退出伊朗的欧洲石油企业的业务。

“政府用大量独家合同对他们进行奖励。他们的壳公司获得了大多数标的。”一家石油咨询公司的负责人匿名说道。

很多人认为革命卫队旗下的建筑企业Khatam Al-Anbia是伊朗最大的公司，该公司正在开发南帕斯(South Pars)的部分气田，并获得了德黑兰一条地铁的12亿美元建设合同，以及一条通往巴基斯坦的输气管道的13亿美元建设合同。

革命卫队还具备其他明显的竞争优势，在制裁解除后将更加有利。

“更低的保险、运输和银行佣金成本还将有助于革命卫队从跨国公司自由地进口备用零件、设备和技术，”上述西方外交官指出。

一名驻海湾国家、与革命卫队旗下一些公司有业务往来的伊朗贸易商表示，革命卫队对伊朗机场航站楼和港口码头的控制有助于他们免关税进出口商品。

与伊朗国内其他强硬派不同，革命卫队的将领们公开表示支持核协议，而如果没有哈梅内伊的首肯，他们无论如何都不会有这样的表态。

“革命卫队支持核协议。哈梅内伊支持谈判。因此忠于哈梅内伊的革命卫队不会拒绝核协议，”分析人士Saeed Leylaz说道。

但是，除了经济增长前景和外国投资合同之外，革命卫队支持核协议还有自己的原因。

革命卫队穷尽所能避开贸易制裁，譬如通过第三方国家开展贸易，然而一些限制还是无法逾越。

“革命卫队旗下企业缺乏实施项目的技术、知识和能力，”一名要求匿名的伊朗前官员称。

“实际上，制裁措施令革命卫队都逐渐无法赚钱了。这就是为什么他们支持取消制裁，经济情况转好后他们将通过分包商挣钱。”

但这并不意味着革命卫队内部对于经济开放后的情况不存在担忧。

伊朗一些支持改革的政客指责革命卫队下属企业管理不善，并指责他们拖延改革。

“革命卫队内部并不完全统一。一些人认为核协议是个威胁，会开放伊朗经济，迫使他们与跨国企业竞争，” 华盛顿卡内基国际和平基金会的Karim Sadjadpour说道。

不过目前看来，由于伊朗领导人公开称赞革命卫队在管理国家石油行业方面的作用，革命卫队享有的政治支持并无退消的迹象。

艾哈迈迪内贾德已经下台，但其他前革命卫队人士仍把持着重要职务，其中包括最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼、及议会议长拉里贾尼。

“提振经济将增强革命卫队在政治和经济方面的影响力，因为这将增强强硬派的力量。”伊朗一名石油高官称。（完）

编译：李富强/王琛 发稿：王琛/王凤昌

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