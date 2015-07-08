伊朗提出建设性方案 谋求化解与六大国分歧--ISNA

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透维也纳7月8日 - 据伊朗ISNA通讯社报导，一名高阶伊朗外交官周三表示，伊朗方面已经提出“一些建设性解决方案”，以化解伊核谈判中同六大国的分歧。
“伊朗已经提出多个建设性解决方案，以化解剩下的分歧。就我们的底线而言，我们不会再有弹性空间，”该名不愿具名的外交官向ISNA表示。
伊朗和六大国试图达成一项最终协议，以结束10年来因伊朗核计画而造成的对立局面。(完)
(编译 张明钧；审校 郑茵)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。